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Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması Talagante'de helikopter müdahalesi gerektirdi

Şili'nin orta kesimindeki yoğun yağış Mapocho Nehri'nin taşmasına yol açtı; Talagante'de mahsur kalanlar ve evcil hayvanlar helikopterle kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması Talagante'de helikopter müdahalesi gerektirdi

Talagante'de taşan nehir sonrası hava destekli tahliyeler

Şili'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış, Mapocho Nehrinin taşmasına yol açtı ve Talagante şehrinin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı ve ulaşım altyapısında kesintiler yaşandı.

Kurtarma operasyonu

Polis ekipleri, nehir kıyısında yaşayan ve gece boyunca hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanan vatandaşları ve evcil hayvanları kurtarmak amacıyla helikopter seferleri düzenledi. Mahsur kalanlar havadan alınarak daha yüksek ve güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede güvenlik ve tahliye süreci

Yetkililer, taşkından etkilenen bölgelerde önceliğin insan ve hayvan güvenliği olduğunu belirtti. Operasyonlar kapsamında helikopterle tahliyelerin gerçekleştirildiği, ekiplerin hasar tespiti ve ek destek için sahada çalıştığı bildirildi.

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Güney Amerika ülkesi Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması sonucu Talagante şehrinde meydana gelen selde mahsur kalanlar, helikopterle kurtarıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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