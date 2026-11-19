Silifke'de orman emvali taşımacılığına sıkı takip

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçede orman ürünü taşıyan araçlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde araçların taşıdığı orman ürünleri ile birlikte sevk belgeleri incelendi; mevzuata uygun taşıma ve kayıt dışılığı önleme amaçlandı.

Denetimlerde neye bakıldı:

Ekipler, araçlardaki yükün türü, miktarı ve taşımaya ilişkin belgelerin tutarlılığına odaklandı. Kontroller sırasında sevk belgelerinin bulunup bulunmadığı, belgelerdeki bilgiler ile gerçek yük arasındaki uyum ve taşıma izinlerinin geçerliliği değerlendirildi.

Amaç ve uygulama süreci:

Denetimlerin temel amacı, orman varlığını korumak ve kaçak nakliyatın önüne geçmek olarak açıklandı. Yetkililer, mevzuata uygun taşımacılığı sağlamak için bu denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi ve halkın da benzer durumları bildirerek sürece katkı vermesini istedi.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE ORMAN ÜRÜNÜ TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE ARAÇLARIN TAŞIDIĞI ORMAN ÜRÜNLERİ İLE SEVK BELGELERİ KONTROL EDİLDİ.