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Silopi sahalarında cumhuriyet rüzgârı: 29 ekim kupası sahiplerini buldu

Silopi'de cumhuriyetin 103. yılına özel düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası tamamlandı; Dicle Mahallesi şampiyon oldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Silopi sahalarında cumhuriyet rüzgârı: 29 ekim kupası sahiplerini buldu

Silopi'de 29 Ekim saha şenliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, cumhuriyetin 103. yılı anısına düzenlenen futbol organizasyonu sona erdi. Silopi Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ekipler rekabetin yanı sıra birlik ve dayanışma mesajı verdi.

turnuvanın adı ve akışı:

Organizasyonda 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası adıyla maçlar oynandı. Turnuva sonunda final maçında karşılaşan takımlar kıyasıya mücadele etti ve centilmenlik ruhu ön plana çıktı.

şampiyon ve ödüller:

Finalde Kasırga Ticaret'i mağlup eden Dicle Mahallesi takımı turnuvanın birincisi oldu. Etkinlik, dereceye giren takımlar ve başarılı sporculara verilen ödüllerle son buldu.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti. Partal, sporun yalnızca bir yarışma olmadığını; dostluk, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.

Kaymakam Partal, organizasyonda centilmenlik ruhunun ön plana çıkmasının önemini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti ve benzer etkinliklerin toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini belirtti.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇESİNDE CUMHURİYETİN 103. YILI NEDENİ İLE FUTBOL TURNUVASI...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE CUMHURİYETİN 103. YILI NEDENİ İLE FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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