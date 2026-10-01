Simav hünnabı aroması ve kalitesiyle tercih ediliyor

Simav hünnabı tezgâhlarda:

Kütahya’nın Simav ilçesinde yetiştirilen hünnap, bu sezon pazar tezgâhlarında yerini aldı. Kalite ve aromasıyla öne çıkan ürünün kilogramı 50 ile 80 TL arasında satılıyor. Simav hünnabı sadece ilçe pazarlarında kalmayıp Türkiye’nin farklı il ve ilçelerine de gönderiliyor; üretim her yıl artış gösteriyor.

Üretim ve dağıtım:

Pazarcı esnafı ve üretici Yusuf Özkan, üretimin bu yıl fazla olduğunu ancak fiyat istikrarının sağlanamadığını belirtti. Özkan, «Simav’da üretim devam etmekte. Uzun zamandır ekim yapılıyor ve her yıl ürün miktarı artmakta. Fakat bu sene ürünümüz çok, ancak fiyat istikrarımız yok» ifadeleriyle durumu özetledi. Özkan, aynı zamanda fidan üreticisi olduğunu, aslen Demircili olduğunu ve bugün Demirci’den getirdikleri yaklaşık bir ton ürünün İstanbul’a gönderildiğini aktardı.

Fiyat baskısı ve tüketici görüşleri:

Üreticiler geçen yıla göre fiyatların düştüğünü ve artan girdi maliyetlerinin gelirleri eritmekte olduğunu söylüyor. Özkan, giderlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, «Giderlerimiz çok yüksek. Cebimize gelen para az olduğu için maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çiftçi zor durumda ve biraz sıkıntı içerisinde» dedi. Hünnap, halk arasında ‘ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor; Özkan Simav ürününün toprak ve iklim özellikleri nedeniyle aroması ve kalitesinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Pazarda alışveriş yapanlar da görüşlerini paylaştı: bir vatandaş «Çiftçinin malı para yapsın isteriz. Köylü üretsin, kazansın» derken, başka bir tüketici «Vallahi bugün fiyatlar iyi gibi. Fiyatlar bugün bayağı güzel» ifadesini kullandı.

PAZARCI ESNAFI VE ÜRETİCİ YUSUF ÖZKAN