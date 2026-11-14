Sınav hazırlığında fırsat eşitliği: Esenyurt'tan öğrencilere ücretsiz kurs desteği

Esenyurt Belediyesi'nden ücretsiz sınav hazırlık desteği:

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başta olmak üzere DGS ve KPSS hazırlığındaki öğrencilere ücretsiz kurs desteği veriyor. Sürekli Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 3 bin 500 kursiyer, uzman eğitmenlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Kapsam ve sunulan hizmetler:

Merkezde hafta içi ve hafta sonu düzenlenen programlarda 11. ve 12. sınıf ile mezun gruplara yönelik YKS; 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kursları yer alıyor. Ayrıca lisans eğitimini tamamlamak isteyen adaylar için DGS ve KPSS hazırlıkları sağlanıyor. Kurs programları, düzenli deneme sınavları, birebir soru çözümleri ve rehberlik hizmetlerini kapsıyor.

Öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmesi için verilen rehberlik hizmetleri ve düzenlenen seminerler, katılımcıların hem akademik başarısını hem de kişisel gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde tecrübeli öğretmen kadrosu, tam donanımlı sınıflar ve bir kütüphane gibi çalışma alanları bulunuyor.

Belediye yetkilileri ve kursiyerlerin görüşleri:

Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, sürecin maliyetine değinerek eğitimin masraflı görünse de asıl masraflı olanın eğitimsizlik olduğunu vurguladı ve "Biz de belediye olarak ücretsiz verdiğimiz eğitimlerle halkımızı destekliyor, maddi imkânları olmayan öğrencilerimize eğitim fırsatı sunuyoruz" dedi. Parlak, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hem hafta içi hem de hafta sonu eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Kursiyerlerden Pınar Ece Pamukatan ise merkezdeki eğitimin katkısını anlattı: "Hedeflerim var. Hedeflerime ulaşmak için burada eğitim alıyorum. Öğretmenlerimiz bizlerle birebir ilgileniyor. Rehberlik öğretmenlerimiz ve ders öğretmenlerimiz dersleri çok iyi bir şekilde anlatıyor. Sorularımız olduğunda da özel olarak öğretmenlerimizin yanına giderek sorularımızı sorabiliyoruz. Ortam olarak da burası çok güzel. Ayrıca burada bir kütüphane de var. Kütüphanede ders çalışabiliyoruz. Atmosferi de oldukça iyi. Bu nedenle burayı herkese tavsiye ederim."

Belediye yetkilileri, programların aralıksız devam edeceğini bildirirken kursiyerler sunulan destek için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Merkez, sınav hazırlığı yapan gençlere yönelik kapsamlı ve erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Esenyurt Belediyesinden öğrencilere ücretsiz kurs desteği