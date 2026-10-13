Dolar 49,3611 +0,00%
Euro 55,2642 +0,38%
Bist 12.266,21 +0,95%
Altın Gram 6.680,77 +0,46%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,74 -1,79%
--°

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

Sincan Belediyesi'nin 7 Anne Çocuk Oyun Evi'nden Yavuz Sultan Selim şubesinde düzenlenen deniz temalı etkinlik, miniklere geri dönüşümle hazırlanan su altı deneyimi sundu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

renkli ve öğretici bir etkinlik:

Sincan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Anne Çocuk Oyun Evleri, çocukları oyunla öğrenmenin imkânlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen deniz temalı etkinlik, miniklere su altı dünyasını tanıtan interaktif bir deneyim sağladı.

Etkinlikte, alanında uzman eğitim kadrosu eşliğinde çocuklara deniz canlıları, sualtı yaşamı ve ekosistem ilişkileri hakkında bilgilendirici aktiviteler yapıldı. Renkli dekorlar ve kostümlerle desteklenen program, ailelerin de katılımıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir formda ilerledi.

geri dönüşümle hazırlanan sahne ve etkinlik akışı:

Çocukların yaratıcılığını ve çevre bilincini pekiştirmek amacıyla etkinlik alanı geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlandı. Minikler, bu malzemelerle oluşturulmuş deniz canlılarını yakından inceleme ve dokunarak öğrenme fırsatı buldu. Atölye çalışmaları, drama ve küçük sergilerle desteklenen programda katılımcılar yeni deneyimler edindi.

Sincan genelinde sayıları 7'ye ulaşan Anne Çocuk Oyun Evleri, ailelere ve çocuklara güvenli, nitelikli zaman geçirme imkânı sunuyor. Eğitimlerin ücretsiz ve uzmanlar eşliğinde gerçekleşmesi, merkezlerin tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

başkanın ziyareti ve ailelerin memnuniyeti:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da etkinliğe katılarak miniklerle bir araya geldi. Başkan Ercan, etkinlik alanını gezdi, çocuklarla sohbet etti ve katılımcılara belgelerini takdim etti. Ziyaret sırasında aileler sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ercan'a teşekkür etti.

Anne Çocuk Oyun Evleri'nde gerçekleştirilen bu tür tematik çalışmaların, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağladığı vurgulanıyor. Belediye yetkilileri, farklı temalar ve yenilikçi etkinliklerle programı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

YAVUZ SULTAN SELİM ANNE ÇOCUK OYUN EVİ&#039;NDE MİNİKLERE SU ALTI DÜNYASI ANLATILDI.

YAVUZ SULTAN SELİM ANNE ÇOCUK OYUN EVİ'NDE MİNİKLERE SU ALTI DÜNYASI ANLATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üniversiteden bilimsel adım: kentte ilk yapay zeka mühendisliği doktora programı
images

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü deste...
images

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma
images

MSKÜ'nün dört buluşu tescillendi; biri ABD'de patent koruması aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esnafın yükünü hafifletin: maliye denetimlerinde adalet çağrısı

Üniversiteden bilimsel adım: kentte ilk yapay zeka mühendisliği doktora programı

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi