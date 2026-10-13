Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

renkli ve öğretici bir etkinlik:

Sincan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Anne Çocuk Oyun Evleri, çocukları oyunla öğrenmenin imkânlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen deniz temalı etkinlik, miniklere su altı dünyasını tanıtan interaktif bir deneyim sağladı.

Etkinlikte, alanında uzman eğitim kadrosu eşliğinde çocuklara deniz canlıları, sualtı yaşamı ve ekosistem ilişkileri hakkında bilgilendirici aktiviteler yapıldı. Renkli dekorlar ve kostümlerle desteklenen program, ailelerin de katılımıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir formda ilerledi.

geri dönüşümle hazırlanan sahne ve etkinlik akışı:

Çocukların yaratıcılığını ve çevre bilincini pekiştirmek amacıyla etkinlik alanı geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlandı. Minikler, bu malzemelerle oluşturulmuş deniz canlılarını yakından inceleme ve dokunarak öğrenme fırsatı buldu. Atölye çalışmaları, drama ve küçük sergilerle desteklenen programda katılımcılar yeni deneyimler edindi.

Sincan genelinde sayıları 7'ye ulaşan Anne Çocuk Oyun Evleri, ailelere ve çocuklara güvenli, nitelikli zaman geçirme imkânı sunuyor. Eğitimlerin ücretsiz ve uzmanlar eşliğinde gerçekleşmesi, merkezlerin tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

başkanın ziyareti ve ailelerin memnuniyeti:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da etkinliğe katılarak miniklerle bir araya geldi. Başkan Ercan, etkinlik alanını gezdi, çocuklarla sohbet etti ve katılımcılara belgelerini takdim etti. Ziyaret sırasında aileler sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ercan'a teşekkür etti.

Anne Çocuk Oyun Evleri'nde gerçekleştirilen bu tür tematik çalışmaların, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağladığı vurgulanıyor. Belediye yetkilileri, farklı temalar ve yenilikçi etkinliklerle programı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

YAVUZ SULTAN SELİM ANNE ÇOCUK OYUN EVİ'NDE MİNİKLERE SU ALTI DÜNYASI ANLATILDI.