Sincan Törekent'te otluk yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi, Yenikent-Temelli yolu yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle müdahale edildi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yangına 3 farklı bölgeden müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının bu noktalarda sürdüğü bildirildi.

Çıkış nedeni ve süren çalışmalar:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebep olarak kaydedildi. Ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi ve olası yeniden tutuşmaların önlenmesi için çalışma yapmaya devam ediyor.

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.