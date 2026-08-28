Dolar 48,2371 +0,49%
Euro 55,8890 -0,59%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.992,04 -3,33%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,06 -0,52%
--°

Sincan Törekent'te otluk yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Sincan Törekent Mahallesi'nde Yenikent-Temelli yolunda çıkan otluk yangınına itfaiye, polis ve ambulans müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sincan Törekent'te otluk yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi, Yenikent-Temelli yolu yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle müdahale edildi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yangına 3 farklı bölgeden müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının bu noktalarda sürdüğü bildirildi.

Çıkış nedeni ve süren çalışmalar:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebep olarak kaydedildi. Ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi ve olası yeniden tutuşmaların önlenmesi için çalışma yapmaya devam ediyor.

ANKARA&#039;NIN SİNCAN İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta çarpışma: Hisar köyünde 4 kişi yaralandı
images

Fethiye'de rüzgarla büyüyen yangın yerleşimleri tehdit ediyor, tahliyeler sürüyo...
images

Bursa jandarma komutanlığında görevde yükseliş töreni
images

Jenin'e hava saldırısı: Kassam komutanı dahil üç kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'de rüzgarla büyüyen yangın yerleşimleri tehdit ediyor, tahliyeler sürüyor

Pendik'te eşitlik: Bandırmaspor erken öne geçti, Pendikspor yanıt verdi

Bursa jandarma komutanlığında görevde yükseliş töreni

Geçit Köprüsü bağlantı yollarında 15 günlük trafik aktarımı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı