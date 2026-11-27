Programın amacı ve uygulanan etkinlikler:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sağlık bilgilendirme programı, Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikte 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli merkezin sunduğu hizmetleri tanıtarak öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Eğitim konuları ve uygulamalar:

Programda öncelikli olarak akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı konularında farkındalık oluşturuldu. Öğrencilere örnek olaylar üzerinden doğru davranış biçimleri, baş etme yolları ve güvenli iletişim yöntemleri anlatıldı. Ayrıca doğru duruş (postür) ve düzenli fiziksel hareketin sağlık üzerindeki etkileri uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin temel ağız sağlığı kontrolleri yapıldı; diş muayeneleri tamamlandı. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı, sınıf öğretmenine ise Saha Elçisi Belgesi ve çiçek takdim edildi.

Etkinlik, okul ve sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan kapsamlı bir bilgilendirme olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE AKŞEMSETTİN İLKOKULU 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SAĞLIK BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ