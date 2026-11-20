Sınır bölgesine iki tanımlanamayan cisim düştü, soruşturma sürüyor

Polonya ordusu, Ukrayna sınırına yakın Lublin bölgesine tanımlanamayan iki cismin düştüğünü açıkladı. Olayın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında meydana gelmiş olabileceği belirtilirken yetkililer incelemeleri sürdürüyor.

olayın tespit edilmesi:

Lublin Bölge Savcılığı, Nowy Lipowiec köyünde tanımlanamayan bir cismin düştüğünü doğruladı ve bölgede muhtemel ek cisimlere ilişkin raporların ilgili birimler tarafından incelendiğini bildirdi.

Yakındaki Chmielek köyünde bulunan bir mülke ait güvenlik kamerası görüntülerinde, düşme anına bağlı bir patlama olduğu görüldü. Görüntüler olayın değerlendirilmesinde delil olarak ele alınıyor.

askeri ve siyasi değerlendirmeler:

Polonya ordusu, olayla bağlantılı olarak ülke hava sahasında ihlal yaşanmış olabileceğine ilişkin değerlendirme yaptıklarını açıkladı. Yetkililer, cisimlerin ne olduğuna dair kesin bir tespit yapmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise bir Rus füzesinin Polonya topraklarına girmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı. Bu değerlendirme, olayın uluslararası boyutunu ve sınır güvenliği endişesini artırıyor.

Donald Tusk güvenlik durumu hakkında rapor aldığını, şu anda havadan herhangi bir tehdit bulunmadığını ve acil servis ekiplerinin olay yerinde olduğunu bildirdi. Başbakan Tusk, bakanlar ve ordu komutanlarıyla birlikte konuyu değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Soruşturma devam ediyor ve yetkililer tarafından elde edilecek teknik inceleme bulguları sonrası cisimlerin kaynağına ilişkin daha net bilgi paylaşılacak.

Polonya ordusu, Ukrayna sınırına yakın bölgeye tanımlanamayan iki cisim düşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasının ihlal edilmiş olabileceğini duyurdu.