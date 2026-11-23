Sınır kontrolünde valizde saklı 53 bin euroluk 925 ayar gümüş ele geçirildi

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Ukrayna'ya seyahat eden bir Türk plakalı yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde kaçak gümüş takılar ele geçirildi.

kontrol ve bulunan paketler:

Otobüs Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na geldiğinde şoför ve yolcular herhangi bir beyanı olmadığını bildirdi. Ancak yapılan detaylı incelemede, Ukrayna vatandaşı bir yolcunun valizinde kişisel eşyalarının altına gizlenmiş dört paket tespit edildi. Paketlerin içinde yüzük, bilezik, broş, madalyon, kolye ve küpeler yer aldı.

uzman incelemesi ve soruşturma:

Uzman incelemesinde ele geçirilen takıların tamamının 925 ayar gümüş olduğu ve toplam ağırlığının 8.893 gram olduğu belirlendi. Takıların değeri ise uzman raporuna göre 53.358 euro olarak hesaplandı. Gümüş takılara el konuldu ve olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütüldüğü bildirildi.

SINIRDA 53 BİN EURO DEĞERİNDE KAÇAK GÜMÜŞ TAKI ELE GEÇİRİLDİ