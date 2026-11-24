Umutışı Okulu'nda anlamlı kutlama

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde bulunan Umutışı Okulunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Okulun salonunda gerçekleşen programda öğrenciler, günün ruhuna uygun olarak çeşitli gösteriler sundu.

öğrencilerin hazırlıkları ve gösteriler:

Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı. Sunumlar sırasında hem öğrenci hem öğretmenler arasında samimi anlar yaşandı; program katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve alkışlarla karşılandı.

ziyaret, çiçek takdimi ve kutlama:

Programa Uludere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Babat da katıldı. Babat, öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Kutlama kapsamında günün anlamına uygun olarak hazırlanan pasta kesildi ve öğretmenlerle öğrenciler birlikte bu anı paylaştı.

Etkinlik, öğretmenlerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafları çekilmesiyle son buldu; okul topluluğu, bu tür organizasyonların eğitim ortamına moral ve dayanışma kattığını vurguladı.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI IRAK SINIRINDAKİ YEMİŞLİ KÖYÜNDE BULUNAN UMUTIŞI OKULUNDA, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.