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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde erişilebilirlik adımı: yeni tekerlekli sandalyeler hizmete girdi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, hasta konforu ve erişilebilirliği güçlendirmek için tekerlekli sandalye alımını tamamladı; yönetim Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde erişilebilirlik adımı: yeni tekerlekli sandalyeler hizmete girdi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne yeni tekerlekli sandalyeler

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi hasta konforunu artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen tekerlekli sandalye satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan alım, hastane içi ulaşımı kolaylaştırarak hastaların sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanmasını hedefliyor.

Hasta konforuna odaklı adımlar:

Hastane yönetimi, satın alınan tekerlekli sandalyelerin hasta bakım süreçlerinde konfor ve güvenliği destekleyeceğini vurguladı. Bu tür donanımlar, özellikle yürüme güçlüğü çeken, yaşlı veya refakatçi desteğine ihtiyaç duyan hastaların poliklinik, tetkik ve tedavi alanlarına erişimini kolaylaştırıyor ve hizmet akışını hızlandırıyor.

Erişilebilirliğin artırılması ve kurumsal destek:

Alımın, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya katkı sağlaması amaçlanıyor. Hastane yönetimi, sürece sağladığı desteklerden dolayı Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti ve bu tür yatırımların hasta odaklı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunma anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

Hastane yetkilileri, önümüzdeki dönemde de hasta ihtiyaçları doğrultusunda erişilebilirlik ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar atılmaya devam edeceğini açıkladı.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE HASTA KONFORUNU ARTIRMAK VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ...

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE HASTA KONFORUNU ARTIRMAK VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA TEKERLEKLİ SANDALYE SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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