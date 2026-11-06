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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta bakım süreçleri masaya yatırıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde toplantıda yoğun bakım ve yataklı servis sorumluları hasta bakım süreçleri, personel düzeni ve çözüm yollarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta bakım süreçleri masaya yatırıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Danacı ile müdür yardımcıları Kadriye Bıçakçı ve Semral Dinçel katıldı.

toplantının odak noktaları:

Yoğun bakım ve yataklı servis birim sorumlularının yer aldığı oturumlarda, hasta bakım süreçleri, sağlık hizmetlerinin etkinliği, personelin çalışma düzeni ve birimlerde karşılaşılan sorunlar ele alındı. Katılımcılar arasındaki görüş alışverişinde, yaşanan aksaklıklara yönelik çözüm önerileri ayrıntılı şekilde tartışıldı.

hedefler ve izleyecek adımlar:

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ile hasta ve çalışan memnuniyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması vurgulandı. Hastane yönetimi, benzer değerlendirme toplantılarının hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE BİRİMLER ARASI...

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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