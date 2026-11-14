Sinop Ayancık'ta Çamcuvaz Mahallesi'nde ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Sinop Ayancık'ta ev yangını söndürüldü:

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bakırlızaviye köyü Çamcuvaz Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de destek verdiği çalışmada, itfaiye ve orman ekipleri alevleri çevredeki diğer yapılara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü.

Durum ve inceleme:

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili olarak yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.