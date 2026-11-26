Sinop OSB'de büyüme sürüyor:

Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kentin ekonomik yapısında belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Bölgedeki 58 aktif işletme mevcut üretim faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlarken, OSB'nin toplam istihdam kapasitesi 4 bin 800 kişiye ulaşıyor. Bu yapının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen adımlar, bölgenin üretim ve istihdam potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Yeni tesisler ve 2026 etkisi:

OSB'de üretime başlayan dört yeni işletme, 2026 yılında faaliyete geçerek ek olarak 500 kişiye istihdam sağladı. Bu gelişme, hem yerel iş gücü talebini karşılamayı hem de gençlerin kendi kentlerinde çalışma imkânı bulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yeni tesislerin devreye girmesi, bölgenin sektör çeşitliliğini artırırken üretim kapasitesini de ileri taşıyor.

Altyapı, genişleme ve eğitim yatırımları:

Bölgenin gelecek planlarının merkezinde 700 dönümlük genişleme projesi bulunuyor. Bu alanın sanayiye açılması, yeni yatırımların OSB'ye yönlendirilmesi için kritik kabul ediliyor. Ayrıca planlanan doğal gaz altyapı yatırımı ile işletmelerin enerji maliyetleri ve üretim sürekliliği açısından önemli iyileşmeler hedefleniyor. Sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan 12 sınıflı mesleki eğitim merkezi ise hem mesleki eğitim kapasitesini artıracak hem de işletmelerin ihtiyacı olan uzman personelin yerelde yetişmesini sağlayacak.

Sinop OSB yönetimi ve paydaşları, altyapı çalışmaları tamamlandığında bölgeye yeni yatırımcıların çekileceğini, üretim kapasitesinin yükseltilmesinin ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasının mümkün olacağını vurguluyor. Bu hedefler, kentin ekonomik canlılığının sürdürülmesi ve genç nüfusun yerel ekonomiye entegrasyonu açısından öncelikli görülüyor.

SİNOP OSB