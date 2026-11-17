kaza ve ilk müdahale:

Kaza, saat 16.50 sıralarında Sinop Kefevi Mahallesi Yüksekkaldırım Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre motokurye G.K., yönetimindeki 57 ABY 294 plakalı motosikletle Derviş Sarabil Caddesi'nden Yüksekkaldırım Sokak istikametine dönüş yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan otomobilin kapısı açıldı.

Açılan kapıya çarpan motokurye, motosikletiyle birlikte yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralanma ve taşıma süreci:

Kaza sonucu hafif yaralanan motokurye G.K., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; kazanın oluş şekli ve sorumluluk konuları hakkında soruşturma sürüyor. Olayda adı geçen otomobil sürücüsünün ismi kaynaklarda K.Ç. olarak yer aldı ve aracın plakası 57 ACF 571 olarak kaydedildi.

SİNOP’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPAN MOTOKURYE, MOTOSİKLETİYLE YERE DÜŞEREK HAFİF YARALANDI.