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Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler

Sinop'ta ekim ayında 80 bin 286 şahıs ve 71 bin 996 araç sorgulandı; denetimlerde suç unsurları ve kaçak ürünlere yönelik çok sayıda el koyma yapıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler

vali başkanlığında yürütülen değerlendirme:

Sinop’ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ekim ayı çalışmaları kapsamlı biçimde ele alındı. Kent genelinde yürütülen denetim ve operasyonların bilançosu paylaşılarak, önleyici tedbirlerin etkinliğine dair değerlendirmeler yapıldı.

ekim ayı denetim verileri:

Açıklanan rapora göre ekim ayında güvenlik güçleri tarafından toplam 80 bin 286 şahıs ile 71 bin 996 araç sorgulandı. Denetimler kapsamında 196 umuma açık iş yeri, 16 günübirlik konaklama yeri ile 78 gemi ve tekne kontrol edildi. Bu uygulamalar şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik denetimleri, alkol kontrolleri ve okul çevresi güvenlik önlemlerini de kapsadı.

operasyon sonuçları ve ele geçirilenler:

Güvenlik birimlerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda 69 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 21 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 5 şüpheli tespit edildi ve toplam 149 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları arasında 3 bin 32,24 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 501 adet sentetik hap ile birlikte 13 adet silah, 2 bin 372 adet mermi, 40 litre etil alkol, 29 bin 960 adet dolu makaron ve 123 kilogram kaçak tütün bulundu. Bu bulgular, denetim faaliyetlerinin özellikle kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeledeki etkisini gösterdi.

trafik ve eğitim güvenliğine odaklanma:

Toplantıda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar ile alkollü araç kullanımının önlenmesine dönük çalışmalar vurgulandı. Ayrıca eğitim güvenliği çerçevesinde okul ve çevrelerinde alınan tedbirler, öğrenci servisleri kontrolleri ve umuma açık alanlardaki önleyici denetimler değerlendirildi. Bu tedbirlerin amaçları arasında trafik kazalarını azaltmak ve öğrencilerin güvenliğini artırmak bulunuyor.

Vali Mustafa Özarslan toplantıda, Sinop’umuzun huzur ve güvenliğinin korunması için tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullanarak denetimlerin devam edeceğini ve vatandaş güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

SİNOP’TA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN (ORTADA) BAŞKANLIĞINDA...

SİNOP’TA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN (ORTADA) BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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