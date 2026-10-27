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Sinop'ta kavşakta çarpışma: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Sinop'ta Taşmanlı mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı; yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta kavşakta çarpışma: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Taşmanlı mevkiinde iki araç çarpıştı

Sinop il merkezine yakın Taşmanlı mevkisinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda toplam 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde yaşandı ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde bulunan 28 ADU 481 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan 57 FA 782 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da yaralananlar oldu; yaralananlara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Müdahale ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın oluş biçimi ve olası ihmal durumlarını belirlemek üzere görgü tanıklarıyla ve sürücülerle görüşmeler yapıyor. Süreç tamamlandıkça yetkililer tarafından ek açıklama yapılması bekleniyor.

SİNOP’TA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 1’İ BEBEK 5 KİŞİ...

SİNOP’TA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 1’İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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