Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Sinop'ta kış hazırlığı: lastikçiler randevuyle yoğunluğu yönetiyor

15 Kasım öncesi Sinop'ta oto lastikçileri doldu; ustalar randevu çağrısı yapıyor, teknik aksaklıklar nedeniyle sürücülerden anlayış bekleniyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'ta kış hazırlığı: lastikçiler randevuyle yoğunluğu yönetiyor

Sinop'ta lastik değişim sezonu:

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği değişim sezonu başladı. 15 Kasım itibarıyla başlayacak zorunlu uygulama öncesi oto lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler kış lastiklerini zamanında taktırmak için servislerin yolunu tutuyor; bu hareketlilik hem servislerin iş yükünü artırıyor hem de randevu ihtiyacını belirginleştiriyor.

Usta uyarıyor:

Oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, kış lastiğinin trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yılmazer, kış aylarında kış lastiği, yaz aylarında ise yaz lastiği kullanılmasının önemini vurgulayarak, kış lastiği olmadan trafiğe çıkan araçların hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığını söylüyor. Yağışlı havalarda kış lastiği kullanmamanın trafikte ciddi aksamalara ve kazalara neden olabileceğini belirtiyor.

Randevu sistemi ve teknik aksaklıklar:

Yılmazer, servislerinde randevu sistemiyle çalıştıklarını ve bunun hizmet kalitesini artırdığını ifade ediyor. Buna rağmen bazı araçlarda karşılaşılan teknik sorunlar işlemlerin uzamasına yol açabiliyor. Usta, özellikle bijonların sıkışması, lastiklerin janttan ayrılamaması ve sensör arızaları gibi problemlerin sonraki randevuların da aksamasına neden olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda ek müdahaleler gerektiği için sürücülerden sabır ve anlayış istiyor.

Yılmazer, randevu sisteminin servislerde yaşanabilecek sıra tartışmalarını önlediğini ve yoğunluğun daha düzenli yönetilmesini sağladığını vurguladı. Ayrıca diğer meslek gruplarına da randevulu çalışmayı tavsiye ederek, düzenin ve hizmet kalitesinin artacağı görüşünü paylaştı.

Sinop&#039;ta kış lastiği yoğunluğu

Sinop'ta kış lastiği yoğunluğu

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçiyi vuran maliyet: vasıf değişikliği ücretlerinin kaldırılması talebi
images

Sinop'ta kış lastiği sezonu randevuyla yönetiliyor
images

İTO başkanı Avdagiç'ten 2027 için dezenflasyonu üretimi aşındırmadan sağlama çağ...
images

Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin lira hibe ile kırsal yatırımlar güçlen...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor