Sinop'ta kış hazırlığı: lastikçiler randevuyle yoğunluğu yönetiyor

Sinop'ta lastik değişim sezonu:

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği değişim sezonu başladı. 15 Kasım itibarıyla başlayacak zorunlu uygulama öncesi oto lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler kış lastiklerini zamanında taktırmak için servislerin yolunu tutuyor; bu hareketlilik hem servislerin iş yükünü artırıyor hem de randevu ihtiyacını belirginleştiriyor.

Usta uyarıyor:

Oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, kış lastiğinin trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yılmazer, kış aylarında kış lastiği, yaz aylarında ise yaz lastiği kullanılmasının önemini vurgulayarak, kış lastiği olmadan trafiğe çıkan araçların hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığını söylüyor. Yağışlı havalarda kış lastiği kullanmamanın trafikte ciddi aksamalara ve kazalara neden olabileceğini belirtiyor.

Randevu sistemi ve teknik aksaklıklar:

Yılmazer, servislerinde randevu sistemiyle çalıştıklarını ve bunun hizmet kalitesini artırdığını ifade ediyor. Buna rağmen bazı araçlarda karşılaşılan teknik sorunlar işlemlerin uzamasına yol açabiliyor. Usta, özellikle bijonların sıkışması, lastiklerin janttan ayrılamaması ve sensör arızaları gibi problemlerin sonraki randevuların da aksamasına neden olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda ek müdahaleler gerektiği için sürücülerden sabır ve anlayış istiyor.

Yılmazer, randevu sisteminin servislerde yaşanabilecek sıra tartışmalarını önlediğini ve yoğunluğun daha düzenli yönetilmesini sağladığını vurguladı. Ayrıca diğer meslek gruplarına da randevulu çalışmayı tavsiye ederek, düzenin ve hizmet kalitesinin artacağı görüşünü paylaştı.

Sinop'ta kış lastiği yoğunluğu