Sinop'ta kış lastiği sezonu randevuyla yönetiliyor

Sinop'ta kış lastiği hazırlıkları:

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 15 Kasım itibarıyla başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi oto lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, kış lastiklerini taktırmak için servislerin yolunu tutarken işletmeler randevu usulüyle hizmet veriyor.

Randevu sistemi ve hizmet akışı:

Oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, kış lastiğinin trafik güvenliği açısından önemine dikkati çekerek sürücüleri zamanında değişim yaptırmaya çağırdı. Yılmazer, randevu sisteminin hem hizmet kalitesini artırdığını hem de servislerde yaşanabilecek sıra tartışmalarını önlediğini söyledi.

Teknik aksaklıklar işlemleri uzatabiliyor:

Yılmazer, yoğun dönemlerde bazı araçlarda teknik sorunlarla karşılaşıldığını belirtti. Bijonların sıkışması, lastiklerin janttan ayrılamaması ve sensör arızaları gibi problemlerin işlemleri uzattığını, bunun da sonraki randevuların aksamasına yol açtığını ifade etti.

Güvenlik uyarısı:

Usta, kış aylarında kış lastiği kullanımının, yaz aylarında ise yaz lastiği tercih edilmesinin trafik güvenliği için hayati olduğunu vurguladı. Yılmazer'in sözleri şöyle: Lütfen kış lastiksiz yollara çıkmayın, kimseye de engel olmayın. Bu durum güvenli değil. Bir an önce kış lastiklerine geçilmesi gerekiyor.

Randevulu çalışmanın önerilmesi:

Yılmazer, randevu sistemiyle çalışmanın yoğunluğun daha düzenli yönetilmesine yardımcı olduğunu ve diğer meslek gruplarına da bu uygulamayı tavsiye ettiğini belirtti. Vatandaşlardan bu süreçte anlayış bekleyen ustalar, randevulu çalışmanın bekleme sürelerini kısalttığını ve hizmet akışını hızlandırdığını söyledi.

SİNOP’TA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR. OTO LASTİK USTASI YAVUZ YILMAZER, SÜRÜCÜLERİ KIŞ LASTİKLERİNİ ZAMANINDA TAKTIRMALARI KONUSUNDA UYARIRKEN, RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK VATANDAŞLARDAN ANLAYIŞ İSTEDİ.