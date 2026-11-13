Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Sinop'ta kış lastiği sezonu randevuyla yönetiliyor

Sinop'ta 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilere yoğun talep var; ustalar randevu, teknik arıza ve güvenlik uyarısı yapıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'ta kış lastiği sezonu randevuyla yönetiliyor

Sinop'ta kış lastiği hazırlıkları:

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 15 Kasım itibarıyla başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi oto lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, kış lastiklerini taktırmak için servislerin yolunu tutarken işletmeler randevu usulüyle hizmet veriyor.

Randevu sistemi ve hizmet akışı:

Oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, kış lastiğinin trafik güvenliği açısından önemine dikkati çekerek sürücüleri zamanında değişim yaptırmaya çağırdı. Yılmazer, randevu sisteminin hem hizmet kalitesini artırdığını hem de servislerde yaşanabilecek sıra tartışmalarını önlediğini söyledi.

Teknik aksaklıklar işlemleri uzatabiliyor:

Yılmazer, yoğun dönemlerde bazı araçlarda teknik sorunlarla karşılaşıldığını belirtti. Bijonların sıkışması, lastiklerin janttan ayrılamaması ve sensör arızaları gibi problemlerin işlemleri uzattığını, bunun da sonraki randevuların aksamasına yol açtığını ifade etti.

Güvenlik uyarısı:

Usta, kış aylarında kış lastiği kullanımının, yaz aylarında ise yaz lastiği tercih edilmesinin trafik güvenliği için hayati olduğunu vurguladı. Yılmazer'in sözleri şöyle: Lütfen kış lastiksiz yollara çıkmayın, kimseye de engel olmayın. Bu durum güvenli değil. Bir an önce kış lastiklerine geçilmesi gerekiyor.

Randevulu çalışmanın önerilmesi:

Yılmazer, randevu sistemiyle çalışmanın yoğunluğun daha düzenli yönetilmesine yardımcı olduğunu ve diğer meslek gruplarına da bu uygulamayı tavsiye ettiğini belirtti. Vatandaşlardan bu süreçte anlayış bekleyen ustalar, randevulu çalışmanın bekleme sürelerini kısalttığını ve hizmet akışını hızlandırdığını söyledi.

SİNOP’TA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK...

SİNOP’TA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR. OTO LASTİK USTASI YAVUZ YILMAZER, SÜRÜCÜLERİ KIŞ LASTİKLERİNİ ZAMANINDA TAKTIRMALARI KONUSUNDA UYARIRKEN, RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK VATANDAŞLARDAN ANLAYIŞ İSTEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçiyi vuran maliyet: vasıf değişikliği ücretlerinin kaldırılması talebi
images

Sinop'ta kış hazırlığı: lastikçiler randevuyle yoğunluğu yönetiyor
images

İTO başkanı Avdagiç'ten 2027 için dezenflasyonu üretimi aşındırmadan sağlama çağ...
images

Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin lira hibe ile kırsal yatırımlar güçlen...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor