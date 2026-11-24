Törenin akışı:

Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kutlama programı, Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, Bayrak Marşı eşliğinde Türk bayraklarının salona getirilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

konuşmalar ve eğitim vurgusu:

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, aynı zamanda bir gönül işi olduğunu vurguladı. Cebeci, öğretmenlerin öğrencilere sevgi, merhamet, sabır ve şefkatle dokunduklarını; bir öğretmenin öğrencisine duyduğu güvenin hayatını değiştirebileceğini belirtti. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerinden söz ederek, bilgiyi hikmetle, aklı vicdanla ve başarıyı güzel ahlakla buluşturan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti ve bu idealin taşıyıcıları olarak öğretmenlere teşekkür etti.

Emekli öğretmenler adına söz alan emekli tarih öğretmeni Muhsin Kahveci, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak meslekten kopmanın zor olduğunu, mümkün olsaydı görevine devam edeceğini ifade etti. Kahveci, başta babası olmak üzere vatan hizmetinde bulunmuş ve ebediyete intikal etmiş eğitimcileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

etkinlikler, yadigarlar ve kapanış:

Etkinlik programında "Gökyüzüne Kanat Açan Bilgeler" adlı video gösterimi izleyicilerle buluştu. Program kapsamında adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı ve sahnede "Cana Dokunmak" isimli müzikli tiyatro gösterisi sergilendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödüller takdim edilirken, yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarından emekli olan öğretmenlere de Hizmet Şeref Belgeleri verildi.

Kutlama törenine katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan da program boyunca öğretmenlere teşekkür etti; etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Günün akışı, eğitim camiasındaki bağlılık ve vefa duygusunu ön plana çıkaran bir atmosferde tamamlandı.

SİNOP'TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. SİNOP YUSUF KEMAL TENGİRŞENK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM, SİNOP KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.