Sinop'ta Orhan Gazi Yetiş için polisevinde veda töreni

Sinop'ta polisevinde düzenlenen tören

Sinop Polisevi'nde bugün saat 11.00'de düzenlenen törende, dün Yalı köyü açıklarında teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi tören mangası tarafından alana getirildi. Ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları törende hazır bulundu.

Törenin akışı:

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş helallik aldı ve dua etti. Törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da katıldı; aile ve mesai arkadaşları dualara eşlik etti.

Şehidin kimliği ve cenazenin gönderilmesi:

Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Yetiş'in cenazesi törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

Ailesi ve yakınlarının acısını mesai arkadaşları da paylaştı; törene katılanlar şehidin yakınlarına baş sağlığı diledi.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU ORHAN GAZİ YETİŞ İÇİN SİNOP POLİSEVİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ.