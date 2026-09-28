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Sinop'ta ormancılık 2027 hedefi için yol haritası oluşturuldu

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, Gerze'de yapılan toplantısında 2026 ormancılık programları, kayın tensil uygulamaları ve 2027 damga planlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta ormancılık 2027 hedefi için yol haritası oluşturuldu

Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eylül ayı İşletme Müdürleri Toplantısı, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu başkanlık etti; Bölge Müdür Yardımcıları Uğur Tamer Çelik ve Barış Tamer Kilis, şube müdürleri ile işletme müdürleri de toplantıda yer aldı.

2026 programlarının değerlendirilmesi:

Gündemde öncelikli olarak 2026 yılı ormancılık programları ile bunların gerçekleşme düzeyi vardı. Katılımcılar, hedeflenen çalışmaların hangi oranda tamamlandığını, karşılaşılan saha problemlerini ve uygulamadaki verimliliği masaya yatırdı. Toplantı boyunca, faaliyetlerin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi ve eksik kalan alanların hızla telafi edilmesi üzerinde duruldu.

Özellikle kayın türüyle ilgili yürütülen tensil çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu çalışmaların, ormanların ekolojik dengesinin korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanmasındaki önemi vurgulandı.

sürdürülebilirlik ve uygulama öncelikleri:

Katılımcılar, ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirlik esasına göre planlanmasının gerekliliğini yeniden teyit etti. Toplantıda alınan değerlendirmeler doğrultusunda, sahada etkin ve verimli çalışma prensiplerinin uygulanması; kaynakların korunması ve orman varlığının gelecek için güvence altına alınması amaçlandı.

2027 damga planlamaları ve koordinasyon:

Toplantının diğer önemli unsuru, 2027 yılı damga planlamaları oldu. Yönetim, damga planlarının zamanında ve koordineli bir şekilde hazırlanmasının, uygulamadaki aksaklıkları azaltacağı ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağı görüşünde birleşti. Ayrıca, çalışmaların planlı ve koordineli biçimde sürdürülmesi taahhüt edildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, toplantı sonucunda elde edilen değerlendirme ve kararların uygulanmasıyla ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlı bir şekilde devam ettirileceğini bildirdi.

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EYLÜL AYI İŞLETME MÜDÜRLERİ TOPLANTISI, GERZE ORMAN İŞLETME...

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EYLÜL AYI İŞLETME MÜDÜRLERİ TOPLANTISI, GERZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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