Sinop'un bisiklet takımı Akhisar'da üç derece elde etti

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final yarışmasını 3 derece ile tamamladı.

final yarışı ve klasman sonucu:

Sezonun son yarışında sporcular parkuru kazasız şekilde tamamladı. Finali birinci sırada bitiren Taha İnce, yarışın galibi olmasına rağmen sezon genelindeki klasman puanı nedeniyle Türkiye ikincisi olarak sezonu kapattı.

Yetenek Taraması Programı ile takıma dâhil edilen Efekan Tanfer ise sezonu zirvenin bir basamak altında tamamlayarak Türkiye ikinciliği elde etti.

altyapı vurgusu ve gelecek hedefleri:

Sinop Gençlik ve Spor Bisiklet Antrenörü ve İl Temsilcisi Selim Okur, sezon boyunca mücadele eden sporculara teşekkür etti ve elde edilen sonuçların altyapı çalışmalarının önemini gösterdiğini belirtti. Okur, "Bu sonuçların önemi ise yeni sezonda zirve yarışmasının en önemli takipçisi olacağımız ve altyapıya verdiğimiz önemin göstergesidir" dedi.

Takım, sezon boyunca elde ettiği derecelerle yeni sezon öncesinde altyapı çalışmalarına yönelik hedeflerini sürdürmeyi amaçlıyor.

SİNOP’UN GENÇ PEDALLARI SEZONU DERECELERLE TAMAMLADI.