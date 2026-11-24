döndüğü okul ve görev süresi:

Şanlıurfa'da yaşayan 35 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Ali Kılıç, yıllar önce mezun olduğu Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'ne atanmanın sevincini yaşıyor. Liseden mezun olduktan yaklaşık altı yıl sonra aynı okula dönen Kılıç, mesleğinin altıncı yılını geride bırakırken, son 2 yıldır görev yaptığı bu okulda öğrencilerine eğitim veriyor.

Kılıç, kendi eğitim geçmişiyle öğrenciler arasındaki bağın ders sürecine olumlu yansıdığını söylüyor. Kendisinin de bir zamanlar öğrencisi olduğu sıralarda otururken bugün buralarda öğretmen olarak bulunmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çekiyor.

öğrencilerle empati ve tavsiyeler:

Ali Kılıç, öğrencileriyle kurduğu ilişkiyi, ortak deneyimler üzerinden güçlendiriyor: 'Kendimi sürekli kendi evimde gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Bu sıralarda oturan öğrencilerimi en iyi anlayan öğretmenlerden bir tanesiyim çünkü onların geçtiği sıralardan ben de geçtim.' Bu yaklaşım, sınıf içi iletişimi ve motivasyonu artırıyor.

Kılıç, gençlere sık sık şu nasihatleri veriyor: 'Hayallerinizin peşinden gidin. Bir hayaliniz, bir idealiniz olsun. Onu gerçekleştirmek için çalışın. Amacınız kesinlikle sınavları geçmek olmasın, yüksek notlar almak olmasın. Kendinize bir hedef koyun ve bu hedefe doğru ilerleyin.' Ayrıca öğrencilerini tembellikten uzak durmaya, ilim ve teknolojide sürekli kendilerini geliştirmeye teşvik ediyor ve klasik ifadesiyle 'Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz çalışmanıza hem de son süratini' sözünü paylaşıyor.

öğrenciler ne diyor:

Öğrenciler Kılıç'ın ders anlatımını ve yaklaşımını olumlu buluyor. Öğrencilerden Ecrin Karakaşlı, 'Öncelikle Ali hocayı bu sene tanıdık. Merhametiyle bilinen bir hocamızdır. Dersleri gayet iyi anlatıyor ve iyi anlıyoruz. Bize de iyi tavsiyeler veriyor ve bizi anladığını düşünüyorum. Çünkü o da bu sıralarda okumuş bir insan' diye konuştu. Öğrenciler, öğretmenin sınıfı eğlenceli ve anlaşılır kıldığını, onu sevdiklerini ifade ediyorlar.

Kılıç, kendi öğretmenleriyle aynı ortamda bulunmanın, öğretmenler odasında onlarla çay içmenin kendisi için özel bir duygu olduğunu belirtiyor ve zaman zaman öğrenci gibi hissettiğini ekliyor. Bu yakınlık, hem kişisel hem mesleki tatmini artırıyor.

Öğretmenler Günü vesilesiyle de meslektaşlarına selam gönderen Kılıç, 'Tüm meslektaşlarımın, idareci arkadaşlarımın ve bütün Türkiye'deki öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum' diyerek mesleki dayanışmaya vurgu yapıyor.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ALİ KILIÇ