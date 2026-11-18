Maltepe'de sokak çöktü, araçlar asılı kaldı

Maltepe Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta öğle saatlerinde yaşanan çökmenin ardından bir otomobil ile yol üzerindeki aydınlatma direği inşaat alanına devrildi. Olay, saat 13.30 civarında meydana geldi; çökmenin nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayın ayrıntıları:

Çökme sonucu kaldırımın bir bölümü çöktü ve yol üzerindeki düzen bozuldu. Bir otomobil ile bir aydınlatma direği doğrudan inşaat alanına devrilirken, iki araç de kaldırımın çöken kısmında asılı kaldı. Olay anında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve alınan önlemler:

İhbar üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobil, olay yerinde çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Zabıta ekipleri güvenlik amaçlı sokağı trafiğe kapattı ve geçici önlemler uyguladı.

Yetkililer, çökme nedenine dair bilgi paylaşmazken bölgedeki güvenlik ve kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması çevredeki sakinlerin rahatlamasını sağladı.

MALTEPE'DE BİR İNŞAAT ALANININ BİTİŞİĞİNDE BULUNAN YOLDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇÖKME MEYDANA GELİRKEN, BİR OTOMOBİL VE YOLA BAĞLI AYDINLATMA DİREĞİ DE İNŞAAT ALANINA DEVRİLDİ.