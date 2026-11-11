Sis denizinin arasından yükselen Karahisar Kalesi

Sisle örtülü Karahisar Kalesi sabah ışıklarında

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yoğun sis, kentin simgesi Karahisar Kalesi'nin siluetini bulutların arasından gösterdi. Gün doğumunun yumuşak tonlarıyla birleşen bu manzara, kent merkezinde nadir görülen görsel anlar oluşturdu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntüler, sisin şehri nasıl sardığını ve kale formunun bu örtü içinden yükselişini net biçimde yansıtıyor.

Sis ve gün doğumunun buluşması

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alçalan sis tabakası, Afyonkarahisar'ı adeta bir beyaz denize döndürdü. Bu örtünün arasından yükselen Karahisar Kalesi, taş duvarlarının ve kaya siluetinin bulutlarla çevrelendiği güçlü bir kompozisyon sundu. Gün doğumunun sarı ve pembe tonları, sisin yumuşattığı kenarlarla birleşerek görüntüleri daha çarpıcı hale getirdi.

Kent belleğinde bir görsel kayıt

Kaydedilen fotoğraf ve videolar, Afyonkarahisar'ın tarihi dokusuyla doğal atmosferinin aynı karede buluştuğu anları belgeledi. Hakan Yılmaz'ın görüntüleri, şehirde sabah saatlerinde ortaya çıkan bu nadir atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi ve izleyenlere güçlü bir görsel deneyim sundu.

Bu tür görüntüler, kentin simge yapılarının farklı hava ve ışık koşullarında nasıl farklı algılandığını göstermesi bakımından önem taşıyor; erken saatlerde yapılan çekimler, hem fotoğrafçılara hem de şehir meraklılarına zengin içerikler sunuyor.

AFYONKARAHİSAR'DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GÜN DOĞUMUYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN SİS MANZARASI, KENTİN SİMGESİ KARAHİSAR KALESİ'NDE SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARALAR GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.