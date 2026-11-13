Sivas eğitim gündemini masaya yatırdı: ilçe müdürleri yeni dönemi değerlendirdi

Sivas'ta ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı:

Sivas'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirme ve istişare amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan başkanlık etti ve ilçe milli eğitim müdürleri katılım gösterdi.

Gündem maddeleri:

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların sahada etkin uygulanmasına yönelik adımlar ele alındı. Bakanlık politikaları doğrultusunda yürütülen projelerin izlenmesi ve mevcut kanun maddelerinin uygulama boyutları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca eğitim ortamlarında alınan güvenlik tedbirleri kapsamlı biçimde tartışıldı.

Mesleki eğitim ve yaşam becerileri:

Toplantıda, yaşlı bakım alanında mesleki eğitim programlarının varlığı araştırılacak ve bu alandaki eğitim imkanları değerlendirilecek. Yaşam Becerileri Atölyelerinin kurulması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yol haritası konuşuldu; bununla birlikte Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve meslek liselerindeki iş güvenliği tedbirlerinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Değerlendirme ve talepler:

Oturumun son bölümünde ilçe milli eğitim müdürleri, saha ihtiyaçları, proje uygulama süreci ve kaynak talepleriyle ilgili görüş, öneri ve taleplerini iletti. Toplantı sonuçlarının takibi ve uygulamaya dönüşmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.

SİVAS’TA EĞİTİM MASAYA YATIRILDI