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Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Sivas Numune Hastanesi'nde hayata geçirilen İyilik Dükkanı, hayırseverlerin ayni bağışlarıyla ihtiyaç sahibi yatan hastalara temel malzemeleri ücretsiz sağlıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

İyilik dükkanı hizmete başladı:

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde kurulan İyilik Dükkanı, yatan ve ihtiyaç sahibi hastaların temel gereksinimlerini karşılamak üzere hizmet vermeye başladı.

Hayırseverlerin ayni bağışlarıyla desteklenen dükkanda pijama, terlik, kıyafet, bebek bezi ve benzeri temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Bu ürünler, hastanın yatış süresince ihtiyaç halinde ücretsiz olarak veriliyor.

Protokol ziyareti ve bilgilendirme:

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ile beraberindeki protokol üyeleri İyilik Dükkanı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışma hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Bağış koşulları ve hedef:

Hastaneden yapılan açıklamada uygulamanın dayanışma ve sosyal destek anlayışıyla yürütüldüğü vurgulanırken, nakdi bağış kabul edilmeyeceği ve yalnızca ihtiyaçlara yönelik ayni bağışların kabul edileceği açıklandı. İyilik Dükkanı ile hayırsever desteğinin doğrudan ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılması ve yatış sürecindeki temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

&quot;İYİLİK DÜKKANI&quot; SİVAS NUMUNE&#039;DE İYİLİĞİ BÜYÜTÜYOR

"İYİLİK DÜKKANI" SİVAS NUMUNE'DE İYİLİĞİ BÜYÜTÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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