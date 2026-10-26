Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

günlük ilgi ve fotoğraf talepleri:

28 yaşındaki diş hekimi Mehmet Sarıkuş, Sivas'ta özel bir klinikte görev yapıyor ve şarkıcı Eypio'ya olan fiziksel benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sokakta onu gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek istiyor; benzettiğini düşünen kişiler zaman zaman diş tedavisi için de kliniğe başvuruyor.

Muhterem Can Dur adlı hasta, tedavi sürecinde benzetmeyi fark edip arkadaşlarına söylediğini ve onların da onaylamasıyla kliniğe geldiklerini aktarıyor. Bazı kişiler ses benzerliği olmasa da görünüş nedeniyle fotoğraf çektirmek istemiş, hatta benzettiğini söyledikleri kişiler tedavi olmaya gelenler arasında yer almış.

üniversite yıllarından süregelen benzetme:

Aslen Şanlıurfalı olan ve Sivas'ta eğitim gördükten sonra kentte çalışmaya başlayan Mehmet Sarıkuş, benzerliğin üniversite yıllarından beri gündemde olduğunu söylüyor. Yakın çevresi ve arkadaşları uzun süredir kendisini Eypio'ya benzetiyor; bazı gözlüklü fotoğraflarda çok yakın bir benzerlik olduğunu ifade ediyor.

Sarıkuş, görünüş benzerliğinin sakal ve saç şekliyle bağlantılı olduğunu, ancak ses bakımından uyuşmadıklarını belirtiyor. Çevresindeki kişilerin son 4-5 yıldır kendisini sıkça benzettiğini, dışarıda da tanıyıp gelip soranların olduğunu anlatıyor.

Hastalar bazen Eypio'nun fotoğraflarını açıp karşılaştırma yapıyor, yan yana fotoğraf çektirenler oluyor. Arkadaş ortamında benzetilmenin mizahi bir yönü bulunduğunu ve playback gibi şakalarla karşılaştığını da dile getiriyor.

Mehmet Sarıkuş benzetilmekten memnun olduğunu söylüyor ve bilinen bir ünlüye benzetilmenin güzel bir duygu olduğunu, Eypio ile tanışıp fotoğraf çektirmeyi çok istediğini belirtiyor.

SİVAS’TA ÖZEL BİR KLİNİKTE GÖREV YAPAN 28 YAŞINDAKİ DİŞ HEKİMİ MEHMET SARIKUŞ, ŞARKICI EYPİO’YA BENZERLİĞİYLE HASTALARININ VE ÇEVRESİNDEKİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR