Sivas'ta gençlerin sabah namazı sonrası siftahlı ahilik dayanışması

Etkinlik detayları:

Sivas'ta üniversite öğrencileri, Ahilik kültürünü canlı tutmak ve esnafla dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sabah namazının ardından kent merkezinde anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Etkinlik Türkiye Diyanet Vakfı gençlik projeleri kapsamında düzenlendi ve KYK yurtlarında görev yapan manevi rehberlerin öncülüğünde hayata geçirildi.

Gençler, Meydan Camiinde kıldıkları sabah namazının ardından henüz iş yerlerini açmamış esnafı ziyaret etti. Kepenkleri henüz açılmamış dükkanların önüne bıraktıkları küçük tutarlardaki siftah paralarının yanına, Ahilik kültürüne vurgu yapan notlar da iliştirdiler.

Ahilik mesajı ve esnafa bırakılan notlar:

Notların üzerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı logosuyla beraber "Siftah bizden, bereketi Allah’tan" ifadesine yer verildi. Ayrıca notlarda şu ifadeler dikkat çekti: "Ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu’nun vatanlaşmasını ve Osmanlı’nın ‘cihan devleti’ olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Ahilik geleneğini devam ettirerek gençlere örnek olan esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar dileriz."

Etkinliğin organizatörleri, gençlerin yalnızca akademik değil sosyal ve manevi gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu tür uygulamaların, esnafla gençler arasında gönül bağı kurduğunu ve toplumda dayanışma ile paylaşma kültürünü güçlendirdiğini vurguladılar.

Ahilik geleneğinin temel değerleri olarak belirtilen dürüstlük, kardeşlik, helal kazanç ve toplumsal dayanışma unsurlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde de duruldu. Gençlerin sabah vakti yaptığı bu jest, kentte kısa sürede olumlu karşılandı ve etkinlik, yerel toplumda örnek bir dayanışma hareketi olarak değerlendirildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK AMACIYLA SABAH NAMAZININ ARDINDAN HENÜZ İŞ YERİNİ AÇMAMIŞ ESNAFIN KAPISINA SİFTAH PARASI VE NOT BIRAKTI.