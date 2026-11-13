Sivas'ta izinsiz hurda ve atık noktalarına sıkı müdahale

Sivas Belediyesi çevre denetimlerini artırdı:

Sivas Belediyesi, kent genelinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan izinsiz atık ve hurda toplama faaliyetlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, kent temizliğini ve düzenini korumaya yönelik uygulamalar öne çıktı.

Ortak saha çalışması ve ekip yapısı:

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda; Zabıta, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ortak saha çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, daha önce yapılan uyarılara rağmen devam eden faaliyetleri yerinde tespit ederek müdahalede bulundu.

El konulan malzemeler ve sonuçlar:

Daha önce yapılan uyarılara rağmen aykırılıkların giderilmediği 6 farklı noktataki izinsiz atık ve hurda malzemelere el konuldu. Çalışmayla birlikte söz konusu alanlardaki çevre kirliliğinin ortadan kaldırıldığı ve sokakların daha düzenli hale getirildiği bildirildi.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Sivas için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Belediye, benzer vakaların tekrarını önlemek için denetimlerin süreceğini belirtti.

SİVAS BELEDİYESİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE GEÇİT VERMİYOR