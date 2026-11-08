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Sivas'ta kar yüksekleri vurdu, sürü sahipleri ahırlara indi

Sivas'ın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı 25 santimetreye kadar ulaşırken, hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri hayvanlarını köy ahırlarına indirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta kar yüksekleri vurdu, sürü sahipleri ahırlara indi

Sivas'ta kar yağışı günlük yaşamı etkiledi:

Gece saatlerinde Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki kış manzaralarını yeniden canlandırdı. Yüksek ilçelerde ölçülen kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yükseldi ve yağış, yayla ile köy yollarında zorluklara neden oldu.

ekiplerin çalışması ve ulaşıma etkisi:

Yağan karla birlikte Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri zorlu koşullarda karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, yoğun yağışın sürdüğü bölgelerde ulaşımın aksamasını önlemek için çalışma yürüttü.

sürü sahipleri tedbir almak zorunda kaldı:

Hazırlıksız yakalanan hayvancılık yapanlar, yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi nedeniyle yaylalarda mahsur kalmamak için önlem aldı. Sürü sahipleri, büyükbaş hayvanlarını köylerdeki ahırlara indirerek hem hayvanların güvenliğini sağladı hem de olası mahsur kalma riskini azalttı.

SİVAS’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, HAZIRLIKSIZ...

SİVAS’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, HAZIRLIKSIZ YAKALANAN SÜRÜ SAHİPLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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