Sivas'ta kekik üretimi projesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Kekik Üretim Projesi, bölgenin tarımsal çeşitliliğini artırmayı ve kırsalda ekonomik fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Proje tanıtım toplantısında paylaşılan plana göre, 2027 yılında bin 500 dekar alanda kekik ekimi hedefleniyor; 4 yıl sonunda ise 5 bin dekar alana ulaşılması öngörülüyor.

Projenin arka planı ve hedefleri:

Proje, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibinin yaklaşık 20 yıl süren ıslah ve geliştirme çalışmalarının ürünü olarak sahaya taşınıyor. Araştırma sürecinde genetik kaynak toplama, ıslah ve kalite testleri yapıldı; ortaya çıkan kekik materyalinin Avrupa ve Amerika pazarlarına uygun aromatik ve kalite özellikleri taşıdığı vurgulanıyor.

Hedefler arasında sadece ekim alanını genişletmek değil, üreticinin gelirini artıracak ve sürdürülebilir pazarlama koşulları oluşturacak bir üretim modeli geliştirmek de bulunuyor. Proje yetkilileri, uygun koşullar sağlandığında bir çiftçi ailesinin 40-50 dekar kekik üretimiyle geçimini sağlayabilecek düzeye ulaşabileceğini belirtiyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy lansman konuşmasında projenin bölge için akademik bilginin üreticiyle buluştuğu bir örnek olduğunu söyledi ve projenin uluslararası pazar standartlarını karşılayan ürünler sunacağını belirtti. Toy, Sivas'ın farklı iklimleri ve geniş bitki çeşitliliğinin böyle bir üretim için uygun zemin oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tolga Karaköy ise tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Tarım savunma sanayi kadar stratejik bir alandır" ifadesini kullandı. Karaköy, suyun kısıtlı ve aile arazilerinin küçük olduğu alanlarda dekardan alınan gelirin önemine işaret etti ve ziraat mühendisleri olarak hedeflerinin bu emeği çiftçinin tarlasına kazanç olarak yansıtmak olduğunu söyledi.

Pazar ve üretim modeli üzerine notlar:

Projede, üreticinin dikim öncesinde hangi kalite standardını hedefleyeceği, hasadı nasıl yapacağı ve ürünü hangi koşullarda satacağı gibi adımların netleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Araştırmacılar, üreticinin pazara güvenle ulaşabilmesi için fide seçiminden hasada kadar rehberlik ve sözleşmeli üretim mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Projenin başarıya ulaşması halinde, Sivas'ta kentten köye dönüşü teşvik eden, kırsal kalkınmayı destekleyen ve üretici gelirini artıran somut bir model geliştirilmiş olacak. Üniversite, tarım sektörü ve üretici iş birliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

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