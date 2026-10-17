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Sivas'ta kursiyerler KETEM ile kanser taramaları ve erken teşhiste bilgilendirildi

Sivas Halk Eğitimi Merkezi ile KETEM iş birliğiyle düzenlenen seminerde kursiyerlere kanserden korunma, erken teşhis ve ücretsiz taramalar anlatıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sivas'ta kursiyerler KETEM ile kanser taramaları ve erken teşhiste bilgilendirildi

Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde kanser farkındalığı artırıldı

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Sivas Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde düzenlenen seminerde kursiyerler kanserden korunma, erken teşhis ve ücretsiz tarama programları hakkında bilgilendirildi. Programa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ile farklı kurslarda eğitim gören kursiyerler katıldı.

seminer içeriği ve vurgulanan noktalar:

KETEM görevlileri tarafından verilen oturumlarda öncelikle kanserden korunma yolları ve erken teşhisin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara düzenli sağlık taramalarının gerekliliği, risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yaşam tarzı değişiklikleri ve erken belirti ortaya çıktığında başvuru süreçleri anlatıldı.

Programda özellikle kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanserine dikkat çekildi. Seminerde, bu hastalığın önlenmesinde düzenli kontrollerin ve taramaların kritik rol oynadığı, erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığı aktarıldı.

tarama programları ve erişim bilgileri:

Sağlık Bakanlığı'nın ulusal kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapıldığı hatırlatıldı. Tarama hizmetlerinden KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla ücretsiz yararlanılabildiği bilgisi katılımcılara iletildi.

Seminerde ayrıca kanserle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılması ve rutin kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılara, aile ve çevreleriyle edindikleri bilgileri paylaşarak farkındalığın yaygınlaştırılmasının önemi anlatıldı.

Programda öne çıkan yaklaşım, erken teşhisin hayat kurtardığı mesajı oldu; kursiyerlerin bilgilendirilmesiyle hem bireysel hem de toplumsal düzeyde koruyucu sağlık bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Seminer, sağlıklı yaşamın teşviki ve koruyucu hizmetlerin tanıtımına yönelik bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

SİVAS HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDE DÜZENLENEN SEMİNERDE KURSİYERLER, KANSERDEN KORUNMA, ERKEN TEŞHİS VE...

SİVAS HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDE DÜZENLENEN SEMİNERDE KURSİYERLER, KANSERDEN KORUNMA, ERKEN TEŞHİS VE ÜCRETSİZ TARAMA PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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