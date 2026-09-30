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Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

DHMİ verilerine göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ağustosta 50 bin 173 yolcuya hizmet verdi; ocak-ağustos döneminde toplam 329 bin 78 yolcuya ulaşıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

Sivas Nuri Demirağ havalimanı ağustos verileri açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ağustos ayına ilişkin havalimanı trafiği verilerini paylaştı. Açıklamaya göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ağustos ayında 50 bin 173 yolcuya hizmet verdi; aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği 340 olarak kayıtlara geçti ve taşınan yük miktarı 496 ton oldu.

Aylık performans:

Ağustos verileri, havalimanının yaz dönemi talebine yanıt verme kapasitesini gösteriyor. 50 bin 173 yolcu ve 340 seferlik uçak trafiği, bölgesel bağlantıların sürdürüldüğünü ve yaz yolculuğunun etkili biçimde yönetildiğini işaret ediyor. Taşınan yükteki 496 tonlık seviye de havalimanının kargo hareketliliğine katkısını ortaya koyuyor.

Ocak-ağustos dönemine genel bakış:

Yılın ocak-ağustos döneminde ise havalimanından yararlanan yolcu sayısı 329 bin 78 olarak açıklandı. Aynı dönemde gerçekleşen toplam uçak trafiği 2 bin 464, taşınan yük miktarı ise 2 bin 843 ton olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, Nuri Demirağ Havalimanı'nın yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir trafik hacmi sağladığını ve bölge ulaşımı açısından önemini koruduğunu gösteriyor.

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 8 AYDA 329 BİN YOLCU AĞIRLADI

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 8 AYDA 329 BİN YOLCU AĞIRLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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