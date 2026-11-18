Sivas'ta YEDAM, toplum merkezli bir yaklaşımla hizmet veriyor

Temmuz 2020'den bu yana faaliyet gösteren YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi), Sivas'ta 12 yaş ve üzerindeki bireylere tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı alanlarında ücretsiz ve gizlilik esaslı psikososyal destek sağlıyor. Merkez, bugüne kadar toplam 720 başvuru aldı ve halen haftalık olarak 60 danışanın takibini sürdürüyor.

hizmet ve tedavi süreci:

YEDAM'da bağımlılık tedavi süreci ortalama bir yıl sürüyor. Bu sürede danışanlara psikolojik seanslar ile sosyal destek sunuluyor, aileler de sürece dahil edilerek iletişim ve destek stratejileri geliştiriliyor. Tedavi programı kapsamında danışanlar, seanslar dışında spor salonu, müzik atölyesi ve el sanatları atölyesinde vakit geçirerek becerilerini keşfetme imkânı buluyor.

Merkez hizmetleri tamamen ücretsiz olup, tedaviye ön yargılı yaklaşanlar için 115 YEDAM danışma hattı üzerinden de yönlendirme yapılıyor. Tıbbi gereksinim görüldüğünde ise kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

gizlilik ve gönüllülük ilkesi:

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köse, YEDAM'ın en temel özelliklerinden birinin danışanların kimlik ve sicil bilgilerinin gizli tutulması olduğunu vurguluyor. Merkezdeki kayıtların e-Devlet, e-Nabız veya diğer kurumlarda paylaşılmadığı belirtiliyor. Başvurular tamamen gönüllülük esasına dayanıyor; zorla yönlendirme kabul edilmiyor.

Merkezde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanı gibi farklı disiplinlerden profesyoneller birlikte çalışıyor. Danışanlara psikososyal destek, aile desteği ve gerektiğinde işe yerleştirme gibi yönlendirmelerle sosyal hayata yeniden kazandırma hedefleniyor.

başvuru eğilimleri ve takip uygulamaları:

YEDAM yetkilileri, merkezin ilk yıllarında başvuruların daha sınırlı olduğunu, ancak son üç yılda yoğunluğun arttığını aktarıyor. Son dönemde en sık başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığı ifade ediliyor. Haftalık yapılan takiplerin ardından bir yıl boyunca danışanların ayıklığı telefonla veya ayda bir yapılan görüşmelerle izleniyor.

Merkez, tedavi süreci başarıyla tamamlanan danışanlarla kutlama yaparak süreci sonlandırıyor ve aylık aramalarla danışanların durumunu takip etmeyi sürdürüyor. YEDAM yetkilileri, gizlilik ve ücretsiz hizmet sunmanın başvuru önündeki engelleri azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor.

Halit Köse, Yeşilay'ın 106 yıllık geçmişine vurgu yaparak, koruyucu ve önleyici faaliyetlerle birlikte YEDAM aracılığıyla bağımlı bireylerin topluma yeniden kazandırılması için çalışıldığını ifade etti. Merkez, bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacak çok yönlü destek teklif etmeye devam ediyor.

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM), BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDEN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ VE GİZLİLİK ESASLI PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLIYOR.