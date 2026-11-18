Sivas'ta YEDAM, gizlilik ve ücretsiz hizmetle 720 kişiye umut oldu

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Temmuz 2020'den bu yana Sivas'ta tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere ücretsiz ve gizlilik esaslı psikososyal destek sunuyor. Merkeze 6 yılda 720 kişinin başvurduğu, halen haftalık ortalama 60 danışanın düzenli takibinin yapıldığı belirtildi.

hizmet kapsamı ve çalışma biçimi:

YEDAM, 12 yaş ve üzerindeki bireylere yönelik hizmet veriyor. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanlarının birlikte yürüttüğü programlarda danışanlara psikolojik destek sağlanırken, aileler de sürece dahil ediliyor. Tedavi süreci genellikle yaklaşık bir yıl sürüyor ve bu dönemde danışanların terapi seanslarının dışında spor salonu, müzik atölyesi ve el sanatları atölyesi gibi uygulamalarla sosyal becerilerini geliştirmeleri destekleniyor.

Merkezin en önemli özelliklerinden biri gizlilik esaslı çalışması; danışanların kimlik ve sicil bilgileri e-Devlet, e-Nabız veya başka kurumlarla paylaşılmıyor. Ayrıca verilen hizmetler ücretsiz olup, destek hattı olarak 115 YEDAM danışma hattı da kullanılabiliyor; tedaviye ön yargılı yaklaşan danışanlar buradan da yönlendirilebiliyor.

başvuru eğilimleri, takip ve aile desteği:

YEDAM Sivas yetkilileri, merkeze başvuruların son üç yılda arttığını ve en çok kumar bağımlılığı nedeniyle müracaat edildiğini aktarıyor. Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köse, Yeşilay'ın 106 yıllık geçmişine değinerek, "Yeşilay 106 yıldır geçmişi temiz ve kamu yararına çalışan bir derneğimiz. ... Bu merkezlerde de bağımlı danışanlarımızı tedavi etmek amacıyla psikososyal destek veriyoruz. Biz danışanlarımızla gizlilik esaslı çalışıyoruz. ... En önemli özelliklerimizden birisi bu gizlilik esaslı çalışıyoruz ve ücret talep etmiyoruz. Danışanlarımızı bağımlılıktan kurtarmak için tüm mücadeleyi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Esma Kozan ise başvuruların gönüllülük esasına dayandığını vurguladı: "YEDAM’a başvurular kişilerin gönüllülük rızası ile oluyor. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan veya zorla gelen kişileri tedavi etmiyoruz. Kurumumuzda psikolojik ve sosyal destek hizmetleriyle bağımlı kişinin tedavi sürecini yürütüyoruz. Eğer tıbbi bir ihtiyaç var ise kamu kurum ve kuruluşları ile yönlendirme yapmak ve süreci planlamak üzerine görüşmeler yapıyoruz." Kozan, bilimsel çalışmalara göre bir yılın ardından birçok hastanın iyileşme gösterebildiğini, bir yıl sonrasında telefon veya aylık görüşmelerle takibin sürdürüldüğünü belirtti.

Ailelere verilen destek de merkezin öncelikleri arasında. Ailelerle yapılan görüşmelerde "bağımlı ile nasıl iletişim kurulacağı, tedaviye nasıl ikna edileceği ve tedavideki kişiye nasıl destek olunacağı" gibi konular gündeme geliyor. Kozan, danışanın gönüllü gelmediği durumlarda aile üyelerinin sürece davet edilebildiğini ve ailelerin tedavi sürecindeki rolünün önem taşıdığını ifade etti.

Yetkililer, tedavi sürecinin düzenli takibi kapsamında danışanların bırakma sonrası bir yıl izlendiklerini, bu sürecin sonunda danışan ve yakınlarıyla kutlama yaparak süreci sembolik olarak tamamladıklarını, ayrıca aylık telefon aramalarıyla iyilik halinin devam ettiğinin kontrol edildiğini aktarıyorlar.

YEDAM Sivas'ın sunduğu ücretsiz, gizlilik temelli ve çok disiplinli yaklaşım, bağımlılıkla mücadelede başvuru ve takip süreçlerinde artış olmasını sağladı; merkez halen kentteki bağımlılık sorununa karşı önemli bir başvuru ve tedavi adresi olarak faaliyetini sürdürüyor.

Sivas’ta 6 yılda 720 kişi bağımlılıktan kurtulmak için YEDAM’a başvurdu