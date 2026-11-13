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Sivas’tan medine'ye yolculuk: 189 umreci dualarla uğurlandı

Nuri Demirağ Havalimanı'nda İl Müftüsü Hasan Limon'un başkanlığındaki 189 kişilik umre kafilesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Medine'ye uğurlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Sivas’tan medine'ye yolculuk: 189 umreci dualarla uğurlandı

Sivas'tan kutsal yolculuğa uğurlama töreni

Sivas'tan Medine'ye hareket edecek umre kafilesi için Nuri Demirağ Havalimanı'nda tören düzenlendi. İl Müftüsü Hasan Limon başkanlığındaki toplam 189 kişilik kafile, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından dualarla uğurlandı.

törenin akışı

Programa katılanların huzurunda gerçekleştirilen tilavetin ardından konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, umre ibadetinin manevi boyutuna vurgu yaptı. Müftü Limon, kutsal topraklarda geçirilecek zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ibadetlerin huşu ve huzur içinde ifa edilmesini temenni etti.

dualar ve vedalaşma

Törenin sonunda Müftü Yardımcısı Mehmet Koç tarafından yapılan dua okunurken, kafile üyeleri yakınlarıyla tekbirler eşliğinde vedalaştı. İl müftülüğü yetkilileri, umrecilerden tüm İslam alemi için dua etmelerini isteyerek yolculuklarının hayırlı ve ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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