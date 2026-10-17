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Siverek'te jandarma 964 metre bakır telin izini sürdü

Siverek'te şantiyeden çalınan 964 metre bakır telin (yaklaşık 920 bin TL) soruşturmasında jandarma, Batman kayıtlı araç üzerinden E.G.'yi yakaladı; tutuklandı

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te jandarma 964 metre bakır telin izini sürdü

Siverek'te jandarma 964 metre bakır telin izini sürdü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir firmaya ait şantiyeden makaraya sarılı bakır tel çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri önemli bir gelişme sağladı. Olayda çalındığı belirlenen miktar ve telin piyasa değeri titizlikle tespit edildi.

oluş ve değer tespiti:

Siverek İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, şantiyeden toplam 964 metre makaralı bakır telin çalındığı belirlendi. Yapılan piyasa araştırmasında çalınan tellerin değeri yaklaşık 920 bin TL olarak kaydedildi.

soruşturma ve yakalama süreci:

Olayın aydınlatılması amacıyla Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri saha araştırmaları yaptı ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan teknik ve görsel incelemeler sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın plakası ve tescil sahibine ulaşıldı.

Söz konusu tescilin, Batman'da ikamet eden E.G. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. E.G. yakalanarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin kamera incelemeleri ve araç tespitine dayalı yürüttüğü çalışma, olayın kısa sürede çözülmesini sağladı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen deliller ve adli süreçle ilgili işlemler devam ediyor.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE BİR ŞANTİYEDEN YAKLAŞIK 920 BİN TL DEĞERİNDE 964 METRE BAKIR TEL...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE BİR ŞANTİYEDEN YAKLAŞIK 920 BİN TL DEĞERİNDE 964 METRE BAKIR TEL ÇALINMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMADA ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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