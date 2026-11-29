Elazığ'da alternatif zeytin denemesi:

Elazığ’ın Sivrice ilçesi Ilıncak köyünde, alternatif ürün olarak dikilen zeytinlerde hasat devam ediyor. Köyde tarım yapan Erhan İnan, geçen yıllarda Muğla’dan getirdiği zeytin ağaçlarını memleketinde bahçesine dikti. Köyde bazı vatandaşlar "zeytin burada yetişmez" diyerek kuşkuyla yaklaşsa da İnan, bu denemeye güvenerek çalışmalarını sürdürdü.

Hasat yöntemi ve verim:

Sabahın erken saatlerinde zeytin tarlasına giren çiftçi, ağaçların altına serdiği naylon ve sırıkla silkme yöntemiyle hasat yapıyor. İlk uygulamada 8 ağaçtan 250 kilogram zeytin alındı. Bu verim, İnan’ın bölge için alternatif ürün olarak zeytin yetiştirme kararını doğrulayan somut bir sonuç sundu.

Gelecek hedefleri ve yerel etkiler:

Başarılı geçen ilk hasatın ardından İnan, zeytin ağaçlarının sayısını artırmayı planlıyor. Bu girişim, köyde tarımsal çeşitliliği artırma ve alternatif gelir kaynakları oluşturma açısından dikkat çekiyor. Yerel halkın algısında değişim sağlayabilecek bu tür denemeler, küçük üreticilerin risk alarak yeni ürünler denemesinin örneğini oluşturuyor.

SİVRİCE İLÇESİNDE, ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK EKİLEN ZEYTİNDE HASAT DEVAM EDİYOR.