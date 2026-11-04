Sms tuzağı: linke tıklayanlar telafisi olmayan mağduriyetlerle karşılaşabilir

Uzmanlardan uyarı:

Dijital iletişim kolaylık sağlarken, kötü niyetli kişilerin oluşturduğu sms içerikleri ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara rağmen, hukukçular vatandaşların sıklıkla ödül, trafik cezası, kargo bildirimi veya resmi kurum uyarısı biçiminde gelen mesajlarla dolandırılmaya çalışıldığını belirtiyor.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler:

Avukatlar Ümit Karadağ ve Zeki Bulgan, gelen mesajlardaki linklere tıklamanın ilk adımdan itibaren kullanıcının telefonuna zararlı yazılımlar yüklenmesine, mobil bankacılık giriş bilgilerinin ele geçirilmesine ve hesapların kötüye kullanılmasına neden olabileceğini vurguluyor. Dolandırıcılar; gerçek hukuk bürosu, kamu görevlisi veya banka görünümü veren sahte dokümanlar, banka arayüzünü birebir taklit eden sahte uygulamalar ve inandırıcı metinler kullanıyorlar.

Ne bankalar ne polis ne savcılık kimseyi arayıp bilgilerini istemez. Bu nedenle mağdurlar sıkça aldıkları çağrılar veya mesajlar karşısında yanıltılarak şifre, kart bilgileri veya hesap onayı gibi bilgileri paylaşabiliyor. Avukat Karadağ, özellikle yaşlıların hedef alındığını; gençlerin ise hesaplarını kullandırma yoluyla suç örgütlerine alet olabildiğini belirtiyor.

Hukuki boyut ve cezai yaptırımlar:

Avukat Zeki Bulgan, sms yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu hükümlerine dikkat çekiyor. TCK 142 ve 158. maddeler uyarınca bilişim sistemlerini kullanarak işlenen suçlarda 4 yıldan 10 yıla, 5 yıldan 10 yıla kadar veya suçun birden fazla kişiyle ya da örgüt çerçevesinde işlenmesi halinde daha ağır hapis cezaları gündeme gelebiliyor. Bulgan, bu davaların uzun sürdüğünü ve sanıkların mahkumiyeti olsa dahi mağduriyetlerin giderilmesinin her zaman mümkün olmadığını söylüyor.

Mağduriyet sonrası yapılması gerekenler:

Uzmanlar, gelen mesajın doğruluğunu teyit etmeden hiçbir linke tıklamamak ve iletişim bilgilerini mesajdaki numaradan değil, kurumların resmi kanallarından kontrol etmek gerektiğini belirtiyor. Karadağ, dolandırıldıkları tespit edilen kişilerin vakit kaybetmeden hesaplarını kapatmaları ve derhal savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını öneriyor. Ayrıca UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden icra veya dava durumunun kontrol edilebileceği, savcılık soruşturmalarının ise adliyeden teyit edilebileceği hatırlatılıyor.

Telafisi olmayan çok ciddi mağduriyetleri maruz kalabilirler uyarısını yapan hukukçular, banka güvenliğinin ve kişisel dikkatinin hayati önemde olduğunu, bankaların da güvenliği üst düzey tutma yükümlülüğünde olduğunu ancak bankanın ağır kusuru olmadığı sürece maddi kayıpların tüketicinin sorumluluğunda kalabildiğini ifade ediyor.

Son söz:

Günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bu yöntemlere karşı dikkat ve doğrulama alışkanlığı en etkili korunma yolu. Gelen ödül, icra veya resmi uyarı biçimindeki sms'lerde hemen harekete geçmemek, ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçmek ve şüpheli durumlarda hukuki destek almak mağduriyetleri azaltabilir.

Dolandırıcıların "SMS" oyunu: "Vatandaşlar telafisi olmayan mağduriyetlere maruz kalabilirler"