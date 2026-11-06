Şoför eğitimleriyle toplu ulaşımda güvenlik standartları yükseliyor

Kayseri Ulaşım A.Ş. eğitimleri başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., toplu ulaşımda can ve mal güvenliğini artırmak, trafik kazalarını azaltmak ve sürüş güvenliği farkındalığını güçlendirmek amacıyla otobüs şoförlerine yönelik periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı. Eğitimler, Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü bünyesinde düzenleniyor ve hem teorik hem görsel içeriklere yer veriliyor.

Eğitimin içeriği ve amaçları:

Eğitimlerde şoförlere trafik güvenliği, dikkatli sürüş, olası risklerin önceden tespit edilmesi, hızın ve takip mesafesinin doğru ayarlanması ile yolcu güvenliğinin öncelenmesi konularında uygulamalı ve sınıf içi bilgilendirmeler yapılıyor. Programda geçmiş yıllarda yaşanan trafik kazalarına ait görüntüler izletilerek hatalı sürüş davranışlarının sonuçları somut örneklerle gösteriliyor. Amaç, şoförlerin mesleki farkındalıklarını artırmak ve benzer kazaların tekrarlanmaması için kalıcı davranış değişikliği sağlamak.

Yetkililer ne diyor:

Mehmet Canbulut, güvenli toplu ulaşımda sürüş güvenliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Her gün binlerce vatandaşımızı güvenle taşımak gibi önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek hem yolcularımızın hem de trafikteki diğer vatandaşlarımızın güvenliğini önceliğimiz olarak görüyoruz. Yaşanmış kazalardan çıkarılacak derslerin, benzer olayların önlenmesinde önemli bir yeri var. Bu nedenle şoförlerimizin trafik güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını sürekli canlı tutmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimizi belirli periyotlarla sürdürecek, tüm şoförlerimizin bu programlara katılımını sağlayacağız. Amacımız, kazaların yaşanmadığı, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmetini vatandaşlarımıza sunmak."

Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkilileri, düzenli aralıklarla devam edecek eğitimlerle personelin sürüş bilincini güçlendirip toplu ulaşım hizmetlerinde güvenlik standartlarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş.; TOPLU ULAŞIMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK, TRAFİK KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK PERİYODİK GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ BAŞLATTI.