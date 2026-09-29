Soğuk algınlığı zannı ağır kalp yetmezliğini gizledi, 75 yaşında yeni bir başlangıç

başvuru ve tanı:

Ankara'da yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Zedelenmez, ilk şikayetlerini halsizlik, çabuk yorulma ve göğüs ağrısı şeklinde yaşadı. Ailesinin soğuk algınlığı olduğunu düşündüğü şikayetleri üzerine Zedelenmez, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastaya kalp yetersizliği tanısı kondu ve hasta yoğun bakıma alındı.

Hastanın değerlendirilmesi sırasında akciğer zarları (pleura) arasında sıvı tespit edildi; bu sıvı iğne ile alındı. Ayrıca kardiyoloji konsültasyonu sonucunda hastada ileri yaşlarda sık karşılaşılan bir ritim bozukluğu şüphesi üzerine ekokardiyografik inceleme yapıldı. Bu incelemede, hastanın kalp pompa fonksiyonunun görece korunmuş olduğu, ancak gevşeme (diyastolik) fonksiyonunun bozulduğu belirlendi.

uygulanan tedavi ve izlem:

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Gökhan Vural, hastaya yönelik yaklaşımı özetledi. Vural, yoğun bakımda hem akciğerle ilgili sıvının boşaltıldığını hem de kalp ritmi ve hızını düzenlemeye yönelik tedaviler uygulandığını belirtti. Bu kapsamda kalp hızını düşürücü ilaçlar verildi ve ritim bozukluğu yönünden takip sağlandı.

Prof. Dr. Vural hastanın tanısını açıklarken, özellikle ileri yaşta görülen ve pompalama fonksiyonunun bozulmadığı, ancak gevşeme sorunuyla ortaya çıkan bir kalp yetmezliği türünün söz konusu olduğunu vurguladı. Son yıllarda bu tabloya yönelik yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıktığını, söz konusu modern tedavilerin hastaya uygulandığını aktardı. Ayrıca hastada saptanan anemi nedeniyle damardan demir tedavisi uygulandığını ve gerektiğinde kan transfüzyonu yapıldığını söyledi. Bu müdahalelerin ardından hastanın hızlıca toparlandığı ve taburcu olduktan sonra da sıkı bir kontrol altında tutulduğu belirtildi.

hasta ve aile perspektifi:

Hastanın kendisi, tedavi sonrası günlük yaşamına geri dönebildiğini anlattı. Ayşe Zedelenmez şu an üç katlı merdiveni yorulmadan çıkabildiğini, torunuyla vakit geçirdiğini ve günlük yürüyüşler yaptığını söyleyerek, "Çok mutluyum, hocalarımız sayesinde, onların ilgileriyle düzeldim" ifadelerini kullandı. Zedelenmez ayrıca çocuklarının kendisi için hayati önemde olduğunu, onların sayesinde "ikinci hayatına" başladığını belirtti.

Kızı Berna Kayanöz ise ilk başvurularında durumun çok ağır olduğunu ve yoğun bakımın aile için en zor dönem olduğunu anlattı. Kayanöz, ailenin başlangıçta şikayetleri soğuk algınlığına yorduğunu ancak gerçekte ağır bir kalp yetmezliğiyle karşılaştıklarını, ciğerlerde sıvı biriktiğini ve bunun ciddi bir süreç başlattığını söyledi. Kayanöz, süreç boyunca moralin önemine dikkat çekerek doktorların motive edici yaklaşımının iyileşmede büyük rol oynadığını ifade etti ve annesinin aileye adeta "ikinci baharı" yaşattığını ekledi.

uzun dönemde yaşam tarzı ve öneriler:

Prof. Dr. Vural, kalp yetmezliği tanısının yalnızca ilaçla çözülmesinin yeterli olmadığını; yaşam tarzı değişikliklerinin, sosyal ve fiziksel etkinliklerin hastanın genel sağlığı ve kalp fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyledi. Vural, özellikle ileri yaştaki hastalar için hayata katılmanın, fiziksel aktivitenin artırılmasının ve kas kitlesinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın hem psikolojik hem de fizyolojik katkılar sağladığına dikkat çekti.

Hastanın yakın takip ve multidisipliner tedaviyle eski aktivitelerine dönmesi, özellikle aile desteği ve erken müdahalenin kalp yetmezliğinde belirleyici olabileceğini gösteriyor. Ayşe Zedelenmez örneğinde görüldüğü gibi, doğru tanı ve güncel tedavi yaklaşımları ile ileri yaşta dahi yaşam kalitesi anlamlı ölçüde iyileştirilebiliyor.

ANKARA’DA YAŞAYAN 75 YAŞINDAKİ AYŞE ZEDELENMEZ, GÖĞÜS AĞRISI VE HALSİZLİK ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE KALP YETMEZLİĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ. İYİLEŞME UMUDUNUN NEREDEYSE OLMADIĞINI DİLE GETİREN ZEDELENMEZ, ŞU ANDA İKİNCİ BAHARINI YAŞADIĞINI SÖYLEDİ.