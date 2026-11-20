Erzurum çevresinde meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirilirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olaylarının görülebileceği belirtildi.

Beklenen hava koşulları:

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Erzurum, Bayburt ve çevrelerinde rüzgârın yer yer kuvvetli, fırtına şeklinde (40-60 km/saat) etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Bu şartlar özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde görüş mesafesinin azalmasına yol açabilir.

Ulaşım ve vatandaşlara tavsiyeler:

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar ve kazalara karşı tedbirli olunmasını istedi. Sürücüler hızlarını azaltmalı, takip mesafesini artırmalı ve araçlarında gerekli kış ekipmanlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. Yayalar ise özellikle sabah erken ve gece saatlerinde kayma riskine dikkat etmelidir.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısında, olası olumsuzluklara karşı ilgili kurumların koordine çalışmasının önemine vurgu yapıldı ve vatandaşlardan anlık meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri istendi.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM VE ÇEVRE İLLERDE SABAH İLE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN BUZLANMA, DON VE KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.