Soğuksu Milli Parkı'nda kayda alınan sahneler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Soğuksu Milli Parkından paylaşılan görüntülerde, anne bozayı ile yavrusunun doğal yaşam alanında birlikte olduğu anlar yer aldı. Görüntülerde anne ayının yavrusunu emzirdiği ve yanından ayrılmadan dolaştığı görülüyor.

Olayın ardından başlatılan soruşturma:

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bakanlık, vurulan iki bozaya ilişkin olarak Teftiş Kurulu'nu olayın tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirdiğini bildirdi.

Koruma ve saha çalışmaları devam ediyor:

Yetkililer, olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Ayrıca yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Görüntüler, bölgedeki hayvanların davranışları ve anne-yavru ilişkisine dair doğrudan bir kayıt niteliği taşıyor.

Görüntülerin paylaşılması sonrası kamuoyunda artan tepki ve soru işaretleri, yetkili kurumların incelemelerini hızlandırdı. Süreç tamamlandıkça soruşturma sonuçları ve sahadaki koruma çalışmalarına ilişkin açıklamalar bekleniyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDEKİ SOĞUKSU MİLLİ PARKI’NDA ÖLDÜRÜLEN ANNE BOZAYI VE YAVRUSUNA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE, ANNE BOZAYININ YAVRUSUNU EMZİRDİĞİ VE YAVRUSUYLA BİRLİKTE YAŞAM ALANINDA DOLAŞTIĞI ANLAR YER ALDI.