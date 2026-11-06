söğüt ile vasilevo arasında kültürel ve kurumsal köprü güçlendi

ziyaret programı:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve beraberindeki heyet, kardeş belediye ilişkileri çerçevesinde Kuzey Makedonya’nın Vasilevo Belediyesi’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyette Belediye Meclis üyeleri ve Yazı İşleri Müdürü Refik Başaran da yer aldı. Ziyaretin ilk gününde heyet, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov tarafından düzenlenen Geleneksel Pırasa Festivali’ne katıldı.

festivalde kültürel temaslar:

Festival programında protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı. Etkinlik, iki belediye arasındaki kültürel değişimin somut bir örneği olarak öne çıktı ve yerel halkla doğrudan iletişim kurma imkânı sağladı. Heyet ayrıca Vasilevo’ya bağlı Gradoşor Köyünde vatandaşlar ve gençlerle bir araya gelerek doğrudan gözlem ve görüş alışverişinde bulundu.

osmanlı mirası ve eğitim odaklı ziyaretler:

Ziyaretin ikinci gününde heyet, Gradoşor Köyü’ndeki Osmanlı Derneği ile Akçağ Camiini gezdi. Dernek başkanına hediyeler takdim edilirken, camide devam eden tadilat çalışmaları hakkında bilgi alındı. Ayrıca Türkçe eğitim gören öğrenciler okullarında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi ve eğitimdeki ihtiyaçlar hakkında görüşmeler yapıldı.

kardeşlik ilişkileri ve proje görüşmeleri:

Programın son bölümünde Söğüt heyeti, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov ile bir araya gelerek kardeş şehir ilişkilerini ve hayata geçirilmesi planlanan Avrupa Birliği projelerini görüştü. Karşılıklı hediye takdimiyle tamamlanan görüşmede, iki belediye arasında kültürel ve kurumsal iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.

Ferhat Durgut ziyaretle ilgili olarak, "Ortak tarihimizden aldığımız güçle Söğüt ile Vasilevo arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmeye, kültürel ve kurumsal iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Belediye Başkanımız Slave Andonov’a ve Vasilevo halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SÖĞÜT’TEN KUZEY MAKEDONYA’YA UZANAN KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ