Söğütlü barajı tarım arazilerini modern sulamayla buluşturuyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sürdürülen Söğütlü Barajı Sulama Projesi’nde çalışmaların son aşamasına gelindi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje, bölge tarımını güçlendirmeye ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına odaklanıyor.

projenin ölçeği ve teknik özellikleri:

Projede toplam 82 kilometre uzunluğunda boru hattı döşendi ve sulama altyapısının tamamlanması için 455 yapı inşa edildi. Yatırımın tutarı 1 milyar 17 milyon 326 bin 850 lira olarak kaydedildi. Söğütlü Barajı, 51 metre yüksekliği ve 4 milyon 130 bin metreküp su depolama kapasitesiyle projenin merkezinde bulunuyor.

hedeflenen faydalar ve takvim:

Çalışmaların 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan projeyle, Kelkit çevresinde toplam 16 bin 730 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Bu altyapı sayesinde üreticilerin suya erişimi kolaylaşacak, tarımsal verim ve üretici gelirlerinde artış hedefleniyor. Yatırımın Gümüşhane ekonomisine sağlayacağı yıllık katkı ise 280 milyon lira olarak öngörülüyor.

Projenin tamamlanması, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve su kullanımının etkinleştirilmesi açısından kilit bir adım olarak görülüyor. DSİ tarafından sağlanan altyapı ile üreticilerin uzun vadeli planlama ve yatırım olanaklarının güçlenmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE’NİN KELKİT İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN SÖĞÜTLÜ BARAJI SULAMA PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARIN SON AŞAMASINA GELİNDİ. 1 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIMLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE TAMAMLANDIĞINDA 16 BİN 730 DEKAR TARIM ARAZİSİ MODERN SULAMA İMKÂNINA KAVUŞACAK.