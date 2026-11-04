Söğüt'te led dönüşümü nedeniyle planlı elektrik kesintileri

Söğüt'te planlı kesinti ve çalışma amacı:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde aydınlatma altyapısının yenilenmesi amacıyla 6 Kasım 2026 Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacağı duyuruldu. Yapılacak çalışmalar LED dönüşümü kapsamında olup, elektrik dağıtım şirketi tarafından iki ayrı zaman diliminde planlı kesintiler gerçekleştirilecek. Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki aydınlatma altyapısının yenilenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kesinti saatleri ve etkilenen sokaklar:

İlk kesinti 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Balaban Mahallesi ve Pınardere Orta Mahallesi'nde uygulanacak. Balaban Mahallesi'nde etkilenecek sokaklar: Balta, Kurtuluş, Çimenlik, Danişment, Eskişehir Yolu, İnönü, Orta, Dündarbey, Değirmen, Saraç, Sancaktar, Hankaya, Kayacık, İstiklal, Pınardere, Balta, Kuz ve Kara Keçili sokaklarıdır. Pınardere Orta Mahallesi'nde ise İnönü, Hankaya, Kurtuluş, Aydın, Osmangazi, Sinema, Kütüphane ve Tan sokaklarında elektrik verilemeyecek.

İkinci kesinti 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Kayhan mahallelerinde planlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde etkilenen yerler: Dereboy 1, Kızılsaray Yolu, Daracık, Hankaya, Curabey, Mescit, Baykoca, Şehit Üsteğmen Onur İlkhan, Dereboyu 2 sokakları ile 118, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 134. sokaklardır. Kayhan Mahallesi'nde ise İpek Yolu, Mustafa Şimşek, Malhunhatun, Kileci, Kayıboyu, Hamidiye, Dursun Fakih, Akçakoca ve Aydoğdu sokakları kesintiden etkilenecek.

Belediye açıklaması ve vatandaşlara çağrı:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaların elektrik dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşlardan belirtilen saatlerde gerekli tedbirleri almalarını istedi. Başkan Durgut'un açıklamasından aktarılan ifadeler şöyle: "Hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen saatlerde gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemizdeki aydınlatma altyapısının yenilenmesine katkı sağlanacaktır. Tüm hemşerilerimize anlayışları için teşekkür ediyorum."

Vatandaşların özellikle kesinti saatlerinde elektrikli cihazların kullanımına dikkat etmesi, korunması gereken tıbbi cihazları olanların gerekli önlemleri alması ve güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanması halinde sokak aydınlatmalarının daha verimli hale gelmesi bekleniyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT