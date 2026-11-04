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Söğüt’te yollar yeniden şekilleniyor: Gündüzbey Caddesi'nde üstyapı çalışmaları başladı

Söğüt Belediyesi, Gündüzbey Caddesi mezarlık önü mevkiinde etap etap üstyapı yenileme çalışmalarına başladı; bölge geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt’te yollar yeniden şekilleniyor: Gündüzbey Caddesi'nde üstyapı çalışmaları başladı

üstyapı çalışmaları sahada başladı:

Söğüt Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında, zemin hazırlığı tamamlanan Gündüzbey Caddesi Mezarlık Önü mevkii'nde uygulamaya geçildi. Çalışmaların amacı cadde ve kaldırımların daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi olarak açıklandı.

çalışmanın düzeni ve etaplar:

Belediye ekipleri, çalışmanın etaplar halinde sürdürüleceğini ve ilk etapta zemin işleri tamamlanan kesimlerde yüzey düzenlemelerine öncelik verileceğini bildirdi. Planlama gereği uygulamalar belirli bölümlerde sırayla yürütülecek.

sürücülere ve vatandaşlara uyarı:

Çalışmalar süresince Gündüzbey Caddesi’nin Mezarlık Önü mevkii geçici olarak araç trafiğine kapalı olacaktır. Sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

belediye başkanının açıklaması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin farklı noktalarında yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin tamamını etap etap yenilemeye, Söğüt’ümüz için sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

SÖĞÜT&#039;TE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SÖĞÜT'TE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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